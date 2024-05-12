NASA собирается построить на Луне левитирующий робот-поезд 3 12.05.2024, 18:49

Фото: Етан Шалер

Похоже на научную фантастику.

NASA дало «зеленый свет» на изучение концепции железнодорожной колеи на Луне с левитирующими поездами. Ее могут использовать для транспортировки материалов, передает «Новое время».

План NASA построить железнодорожные пути на Луне является частью программы агентства Innovative Advanced Concepts (NIAC), целью которой является разработка проектов, «похожих на научную фантастику» для будущего исследования космоса. Один из инновационных проектов, Flexible Levitation on a Track (FLOAT), предлагающий создание робота-поезда на Луне, который левитирует, был перенесен во вторую фазу программы NIAC. По данным агентства, проект FLOAT должен обеспечить транспортировку материалов по поверхности Луны уже в 2030-х годах.

«Мы хотим построить первую лунную железнодорожную систему, которая обеспечит надежную, автономную и эффективную транспортировку полезного груза на Луне. Устойчивая, долговечная роботизированная транспортная система будет иметь решающее значение для ежедневной работы устойчивой лунной базы в 2030-х годах», — написал в блоге NASA руководитель проекта Этан Шалер, инженер-робототехник Лаборатории реактивного движения.

Согласно первоначальному проекту NASA, FLOAT будет состоять из магнитных роботов, которые будут парить над трехслойной пленочной дорожкой. Такой способ транспортировки должен уменьшить последствия взаимодействия с пылью на поверхности Луны. Эти роботы будут двигаться со скоростью примерно 1,61 км/ч и смогут транспортировать примерно 100 тонн (90 метрических тонн) материала в день с и на будущую базу NASA.

Напомним, NASA имеет целью отправить миссии астронавтов на Луну в ближайшие годы и построить научную базу на спутнике, которая могла бы помочь создать основу для будущих миссий на Марс. В январе NASA заявило, что запланировало на сентябрь 2026 года свою первую посадку астронавтов на Луну. Это будет первое появление человека на Луне с 1970-х годов.