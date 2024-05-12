В Лиде девочка выпала из аттракциона 12.05.2024, 19:23

Ребенка увезли в больницу.

В Лиде 11-летняя девочка выпала из аттракциона во время его работы. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета.

Днем 12 мая девочка решила покататься на аттракционе Hammer (также называемый «Молоток») парке аттракционов, который работает там с весны этого года. Через несколько секунд после запуска она упала с высоты.

Ребенка увезли в больницу. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.