ВСУ ликвидировали восьмерых российских офицеров

ВСУ ликвидировали восьмерых российских офицеров8
- 12.05.2024, 19:40
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Что известно.
Вооруженные силы Украины ликвидировали восьмерых российских офицеров, сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (Штирлиц).
В своем Telegram-канале Штефан опубликовал имена ликвидированных оккупантов и девять фотографий.
Согласно заявлению украинского офицера, «успешно демобилизованы»
старший лейтенант Дмитрий Красовский;
лейтенант Смирнов Виктор;
лейтенант Гедгагов Алан;
лейтенант Кузин Алексей;
лейтенант Тимченко Сергей;
командир штурмового танкового взвода Т-90М Прорыв младший лейтенант Курамшин Альберт;
младший лейтенант Колчанов Андрей;
младший лейтенант Гуляев Алексей.