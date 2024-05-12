ВСУ ликвидировали восьмерых российских офицеров 8 12.05.2024, 19:40

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Что известно.

Вооруженные силы Украины ликвидировали восьмерых российских офицеров, сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (Штирлиц).

В своем Telegram-канале Штефан опубликовал имена ликвидированных оккупантов и девять фотографий.

Согласно заявлению украинского офицера, «успешно демобилизованы»

старший лейтенант Дмитрий Красовский;

лейтенант Смирнов Виктор;

лейтенант Гедгагов Алан;

лейтенант Кузин Алексей;

лейтенант Тимченко Сергей;

командир штурмового танкового взвода Т-90М Прорыв младший лейтенант Курамшин Альберт;

младший лейтенант Колчанов Андрей;

младший лейтенант Гуляев Алексей.