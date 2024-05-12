Очевидец показал кладбище в российском Оренбурге 2 12.05.2024, 20:26

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Все в могилах российских солдат.

В социальных сетях появились кадры с кладбища российского Оренбурга, где похоронены российские оккупанты, погибшие в Украине после вторжения. Один из очевидцев снял видео на камеру мобильного телефона, проезжая мимо городского захоронения на окраине населенного пункта.

Видео широко разошлось по социальным сетям и демонстрирует уровень российских потерь после вторжения в Украину. Фрагмент видео публикует Телеграм-канал «Украина 365».

Военный характер захоронений можно определить по российским флагам, венкам и Z-свастике. Огромное количество свежих могил постоянно напоминает россиянам цену, которую им каждый день приходится платить за военную авантюру Путина. Пытаясь захватить восточные регионы Украины, Москва десятками тысяч теряет население, получая контроль над руинами Авдеевки и Бахмута.