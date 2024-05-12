Ученые выяснили, почему братья и сестры ссорятся 12.05.2024, 20:37

И это – парадоксально.

Ссоры между братьями и сестрами происходят типично, потому что они относительно комфортны, причем конфликты не ведут к разрыву отношений или причинению серьезного вреда одной из сторон. К такому выводу пришли американские психологи из Университета штата Аризона. Результаты исследования опубликованы в авторитетном профильном журнале Evolution and Human Behavior (EHB).

«Если вы накричите или ударите друга, он вполне может заменить вас новым товарищем, но брат или сестра все равно останутся вашим братом или сестрой завтра, на следующей неделе и через год», – пояснила автор анализа Аманда Кирш.

Также в ходе серии опросов команда исследователей выяснила, что разные формы физического и словесного насилия не зависят от пола близких родственников. Одинаково конфликтно себя ведут и мальчики, и девочки.

Причем возраст близких неважен. Довольно острые столкновения между братьями и сестрами часто сохраняются и во взрослой жизни. Безразлично даже, насколько часто общаются родственники. Ученые пришли к выводу, что люди продолжают следовать моделям поведения, которые были заложены в детстве.

При этом выяснилось, что, хотя члены семьи могут ссориться друг с другом, они реже склонны говорить плохо о своих сестрах или братьях в беседах с другими людьми.

Некоторые условно отрицательные эмоции человека могут активизировать его положительные проявления, к такому выводу пришли психологи из Техасского университета.

Естественная реакция организма на угрозу и несправедливость возникает у многих, но не все готовы ее принять. Гнев же в свою очередь может вызвать учащенное сердцебиение, повышение давления и выброс адреналина. Все это делает человека более динамичным и энергичным, а также повышает уровень концентрации. Соответственно, достичь желаемого становится легче.