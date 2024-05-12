Белорусы и белоруски все позже заключают браки 12.05.2024, 21:01

Во сколько женились и выходили замуж 10 и 20 лет назад.

Белорусы и белоруски стали позже решаться на штамп в паспорте. Это следует из данных Белстата, которые опубликовали ко Дню семьи.

В прошлом году шли женщины в среднем впервые шли в ЗАГС в 26,5 года, а мужчины — в 28,8. В начале 2010-х этот показатель был ниже. Так, по статистике за 2011 год, тогда в среднем мужчины вступали в брак в возрасте 26,6 года, а женщины — в 24,5 года.

Таким образом чуть более чем за десять лет возраст молодоженов, вступающих в первый брак, вырос на два года.

Еще более заметен этот разрыв в сравнении с показателями двадцатилетней давности. Тогда средний возраст невесты, которая впервые выходила замуж, был 20 лет, жениха — 23 года. Получается, что с тех пор этот возраст для мужчин увеличился более чем на пять лет, а для женщин — на шесть с половиной.

Напомним, в прошлом году всего в Беларуси зарегистрировали брак 56 тысячи 44 пары.