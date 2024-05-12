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В Косово полностью запретили сербские динары

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  • 12.05.2024, 21:39
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В Косово полностью запретили сербские динары

Теперь все денежные операции должны осуществляться в евро.

В Косово завершился переходный период, в течение которого следовало полностью отказаться от использования сербского динара. Теперь все денежные операции должны осуществляться в евро, пишет газета Politika со ссылкой на эфир телеканала RTK.

Запрет на использование динаров в Косово вступил в силу 1 февраля. Затем правительство призвало Центробанк Косово предоставить гражданам, использующим динары, переходный период до 12 мая, чтобы адаптироваться к новым правилам.

В этот период карательные меры не применялись, но граждане были проинформированы о новом регулировании денежных выплат, отмечает газета. Коммерческим банкам, работающим в Косово, было поручено открыть новые филиалы на севере — там проживают преимущественно сербы.

В Приштине объявили, что начнут принимать меры против всех, кто использует для наличных расчетов в Косово валюту, отличную от евро, пишет Politika. В постановлении Центробанка государства говорится, что гражданам не запрещено использовать другие валюты для сохранения средств наличными или на банковских счетах, а также для совершения международных платежей.

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