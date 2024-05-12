Вечерняя сводка Генштаба ВСУ 1 12.05.2024, 21:53

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На трех направлениях не было столкновений.

Российские войска в течение 12 мая увеличили количество атак на фронте. Силы обороны за сутки зафиксировали 146 боевых столкновений и 57 авиационных ударов, сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

По данным Генштаба ВСУ, на харьковском направлении российские войска атаковали 10 раз неподалеку от населенных пунктов Лукьянцы, Глубокое, Волчанск и Бугроватка.

На купянском направлении оккупанты пытались улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Петропавловка, Берестово Харьковской области и Стельмаховка и Андреевка Луганской области. Здесь Силы обороны отразили 9 атак. На лиманском направлении отбиты 15 атак.

На северском направлении украинские войска ведут бои в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Спорное, Выемка, Раздоловка Донецкой области. Здесь отражены 10 атак. На краматорском направлении оккупанты попытались улучшить тактическое положение. Здесь наши воины отразили 16 атак неподалеку от Григоровки, Нового, Андреевки и южнее Ивановского Донецкой области.

На кураховском направлении россияне четырежды пытались прорвать оборону наших войск. Здесь войска РФ применили авиацию. На времовском направлении отбиты 16 атак.

На гуляйпольском, торецком и приднепровском направлениях враг не вел наступательных действий.

На Ореховском направлении оккупанты два раза атаковали позиции Сил обороны в районе Роботиного Запорожской области.

В течение суток авиация и ракетные войска ВСУ поразили одно артиллерийское средство, одну станцию РЭБ, один пункт управления БПЛА и 15 районов скопления войск оккупантов.