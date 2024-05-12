В «Силичах» прошла экстремальная гонка 12.05.2024, 22:15

Фоторепортаж.

Пока одни белорусы в эти выходные жарили шашлыки, другие бегали, прыгали, отжимались и вытворяли все, на что только способен человеческий организм. «Онлайнер» — о полутора тысячах парней и девчат, долго готовившихся к экстремальному майскому забегу в «Силичах».

Bison Race (а это был именно он) шумел в Силичах с 9 мая. Сегодня же был заключительный день соревнований, когда проявить себя могли белорусы, попавшие в разделы Team Relay и Team Race. В чем отличие? Team Relay — эстафетники. В команде три человека (как минимум один из них — девушка). Трасса разбита на четыре участка — преодолел свой — значит, передал «вымпел» следующему. И только на последнем этапе допускается командная работа. До этого все в одиночку, своими руками и ногами.

Team Race — командная гонка, разбитая на подгруппы. И каждая подгруппа — как одна большая семья, где участники могут помогать друг другу при прохождении испытаний (правда, сделать что-либо за другого нельзя, выложиться придется каждому).

Длина трассы одинаковая — 8 километров. На них рассредоточены 30 препятствий разной степени сложности (а то и брезгливости). Просто оцените названия: «Грязь бизона», «Слэклайн», «Карандаши», «Перцы», «Пиноккио вертикальный», «Аватар». Настоящая проверка на выносливость.

Для сторонних наблюдателей и трассы, и препятствия кажутся слишком сложными и даже непреодолимыми. Но, судя по довольным лицам участников, им это только в кайф. Хорошо подготовился — все преодолел. Опять же все испытания люди проходят добровольно, без постороннего принуждения. Значит, Bison Race — это именно то, что им нужно.

— За прошедшие четыре дня участие в соревнованиях приняли более 1500 спортсменов из Беларуси, России и других стран. Самые младшие участники — дети от 7 лет. Естественно, у них были не такие серьезные препятствия, но, тем не менее, не из легких. Также в гонке принимали участие спортсмены старше 50 лет. И это, поверьте, немалочисленная категория — испытания прошли не менее ста человек точно, — рассказали организаторы.