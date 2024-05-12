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Кулеба и Зеленская впервые посетили Сербию

  • 12.05.2024, 22:26
Кулеба и Зеленская впервые посетили Сербию

Сербия отходит от своего «традиционного» союзника России?

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и первая леди Украины Елена Зеленская впервые посетили Сербию с официальным визитом.

Об этом сообщает Reuters.

Как пишет издание, это первый визит высокопоставленных украинских чиновников в Сербию с начала полномасштабного вторжения.

Зеленская вместе с Кулебой уже осмотрели Белград и средневековую крепость Калемегдан в сопровождении первой леди Сербии Тамары Вучич.

Также Зеленская присутствовала на подписании соглашения о сотрудничестве между университетами Белграда и Киева.

Reuters подчеркивает, что визит — это сигнал о том, что Сербия отходит от своего «традиционного» союзника России.

Отметим, что Сербия имеет неоднозначную позицию насчет войны России против Украины. В частности, страна отказывается передавать украинским защитникам военную помощь.

Но, в то же время, президент Сербии Александар Вучич неоднократно заявлял о том, что его страна не признает «включение» оккупированных территорий Украины в состав России.

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