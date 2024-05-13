В США скончался первый пациент с генетически модифицированной свиной почкой 13.05.2024, 1:05

Ричард Слейман

После операции он прожил два месяца.

В Соединенных Штатах скончался Ричард Слейман, который стал первым пациентом с пересаженной генетически модифицированной почкой свиньи. Об этом 12 мая сообщает Associated Press со ссылкой на медиков, проводивших операцию, и родственников покойного.

Агентство отмечает, что операцию по трансплантации генетически модифицированной почки свиньи Слейману сделали в марте в больнице общего профиля в Бостоне (штат Массачусетс) и хирурги предполагали, что имплантированный 62-летнему пациенту орган прослужит «минимум два года».

Однако о смерти Слеймана его семья сообщила менее чем через два месяца после операции, 11 мая.

Трансплантологи, которые занимались Слейманом, выразили соболезнования по случаю его смерти и заявили, что у них нет данных о том, что пациент скончался в результате трансплантации.

Associated Press рассказал историю болезни Слеймана, жителя Уэймута (штат Массачусетс). В 2018 году ему делали трансплантацию обычной почки, но в 2023 году пациенту пришлось вернуться на диализ из-за признаков неудачной трансплантации. Когда возникли осложнения, требующие более частого диализа, врачи предложили пересадку почки свиньи.

По данным агентства, в национальном списке США в ожидании на трансплантацию находятся более 100 тыс. человек, большинство из них нуждается в почке. Прежде чем придет их очередь на пересадку, умирают «тысячи» больных в год.