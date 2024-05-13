«Начался тот самый процесс, который когда-то привел к не одной девальвации» 13.05.2024, 7:44

1,070

Лето будет беспокойным.

Предприниматель и блогер Александр Кнырович сделал прогноз по курсу доллара и объяснил, почему лето будет неспокойным.

— В экономике много всего удивительного происходит, но есть цифра, за которой мы должны следить. И это наша внешняя торговля, которая влияет на ту самую девальвацию, на инфляцию и прочее, — заявил он в эфире «Еврорадио».

Так, согласно представленного отчета правительства, в первом квартале этого года в Беларуси зафиксировано отрицательное торговое сальдо.

Александр Кнырович объясняет, что именно пугает в этой новости:

— Ведь как было всегда? Есть такая группа продаж — «товары»: тракторы, МАЗы и так далее — мы по ним торгуем всегда в минус, то есть покупаем больше, чем продаем. Но потом есть торговля услугами: логистические, транспортные, строительные, услуги IT — там всегда был плюс. И этот плюс перекрывал этот минус.

Так, по словам эксперта, было последние два года.

— У нас не было, если говорить откровенно, никакого белорусского влияния на курс нашего родненького доллара, потому что было все у нас хорошо и сбалансировано, — отмечает Александр Кнырович и приводит цифры: — В 2024 году— почти плюс 4 миллиарда долларов, в 2023 году — меньше — несколько сот миллионов.

И вот, поздравляю, это произошло: за первый квартал отрицательное сальдо! У нас начался тот самый процесс, который когда-то привел к не одной девальвации в Республике Беларусь.

Между тем глава правительства Роман Головченко ставил себе целью выйти в плюс почти на миллиард, напоминает аналитик. Однако уже первый квартал показал, что его мечтам не суждено сбыться. И тенденция дальнейшего проседания сальдо налицо.

— А это означает новую угрозу белорусскому рублю в соотношении с тем самым долларом, — поясняет эксперт.

Почему же произошла такая ситуация с внешнеторговым сальдо?

— В первую очередь потому, что Беларусь проигрывает российский рынок, — поясняет Александр Кнырович. — А во-вторых, потому что у нас растут заработки не в том темпе, в котором растет сама экономика. У нас слишком много лишних денег, и это влияет на импорт.

Аналитик прогнозирует, что уже летом этого года начнется какое-то движение по доллару.

— Более спокойный экономист скажет 10%, я же говорю, что там есть потенциал на все 30%, и в итоге доллар может оказаться около 4 рублей. Уже скоро мы должны увидеть это движение доллара в Беларуси, отчетность (по сальдо — прим.) говорит, что в ту сторону все идет. Поэтому лето будет неспокойным. В июле курс доллара будет 3,5, — полагает эксперт.