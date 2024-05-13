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Перед Беларусью замаячил кризис, как в 2011 году

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  • 13.05.2024, 8:20
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Перед Беларусью замаячил кризис, как в 2011 году

Власти стоят перед развилкой.

В середине года белорусские власти окажутся на развилке – либо дальше стимулировать спрос ради роста ВВП, забыв о ценовой стабильности, либо позволить экономике «охлаждаться», забыв о цели по ВВП, пишет thinktanks.by.

Такое предположение сделал исследовательский центр BEROC в разделе о рисках своего квартального мониторинга экономики.

Белорусские экономисты ожидают, что к середине 2024 года накопленные темпы прироста ВВП Беларуси существенно снизятся. Экономическая активность будет ослабевать: экстенсивное использование производственных мощностей достигнет потолка, а денежно-кредитные стимулы сузятся.

В такой ситуации белорусские власти окажутся перед выбором: либо задействовать дополнительные стимулы в попытке приблизиться к целевому параметру прироста ВВП в 3,8% (но это потребует смягчения ценового контроля), либо забыть о достижении этой цели и сосредоточиться на борьбе с инфляцией – скорее всего, административными инструментами.

Если ставка на ВВП

По мнению BEROC, первая опция повышает угрозу макроэкономической и финансовой дестабилизации, так как экономика уже перегрета и дальнейшее ее стимулирование потребует колоссальной накачки внутреннего спроса.

Выпуск будет превосходить равновесный уровень на 5– 6% к концу 2024 г.: подобный масштаб дисбаланса имел место в Беларуси только перед кризисными периодами 2009, 2011 и 2014–2015 гг.

Если приоритет - цены

Вторая опция может способствовать постепенному «рассасыванию» ценового давления от внутреннего спроса. Тогда инфляция останется в рамках 5% в 2024 году. Однако длительное сдерживание роста цен административными методами означает поддержание инфляционного навеса. Появится угроза товарных дефицитов и постепенного угасания инвестиционной активности.

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