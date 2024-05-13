закрыть
13 мая 2024, понедельник, 9:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусские банки начали повышать ставки по кредитам на жилье

1
  • 13.05.2024, 8:22
  • 1,744
Белорусские банки начали повышать ставки по кредитам на жилье

Какие условия сейчас?

Белорусские банки начали повышать кредиты на жилье, пишет Наталья Литовская, ранее работавшая журналистом, а сейчас ведущая телеграм-канала «Литовская о жилье» и вебинаров о покупке недвижимости в Минске и пригородах.

Так, она пишет:

 «БелВЭБ поднял ставку по кредитам на жилье до 17,22%, да и в других банках ставки уже не очень приятные.

Относительно доступные остались только в Беларусбанке и Белинвестбанке. Под 14,4% для всех. Под 14%, если застройщик – государственный. У того же Беларусбанка ставка по кредиту на готовое для очередников – 11,5%. Добавим к этому налоговый вычет, который очередникам полагается – и вот уже жилье дается не такими тяжкими трудами.

У других банков если и есть проценты ниже в рамках партнерских программ, то после грейс-периода у большинства ставка уже не такая приятная – 16,44%-17,22%».

Она отмечает, что такие ставки уже не назовешь приятными, потому что официальная инфляция в стране составляет около 5-6%. Поскольку суммы под жилье берутся в кредит немалые, надо, чтобы заемщики имели возможность погасить и эту разницу по процентам.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Наши патроны всегда бьют в цель
Наши патроны всегда бьют в цель Ирина Халип
Путин готовит ядерный удар по Украине с территории Беларуси?
Путин готовит ядерный удар по Украине с территории Беларуси? Наталья Радина
Членство Беларуси в НАТО укрепит безопасность стран Балтии и Польши
Членство Беларуси в НАТО укрепит безопасность стран Балтии и Польши Луизе Лице-Тане
Россия с упорством идиота пытается «повторить»
Россия с упорством идиота пытается «повторить» Леонид Невзлин