Белорусские банки начали повышать ставки по кредитам на жилье 1 13.05.2024, 8:22

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Какие условия сейчас?

Белорусские банки начали повышать кредиты на жилье, пишет Наталья Литовская, ранее работавшая журналистом, а сейчас ведущая телеграм-канала «Литовская о жилье» и вебинаров о покупке недвижимости в Минске и пригородах.

Так, она пишет:

«БелВЭБ поднял ставку по кредитам на жилье до 17,22%, да и в других банках ставки уже не очень приятные.

Относительно доступные остались только в Беларусбанке и Белинвестбанке. Под 14,4% для всех. Под 14%, если застройщик – государственный. У того же Беларусбанка ставка по кредиту на готовое для очередников – 11,5%. Добавим к этому налоговый вычет, который очередникам полагается – и вот уже жилье дается не такими тяжкими трудами.

У других банков если и есть проценты ниже в рамках партнерских программ, то после грейс-периода у большинства ставка уже не такая приятная – 16,44%-17,22%».

Она отмечает, что такие ставки уже не назовешь приятными, потому что официальная инфляция в стране составляет около 5-6%. Поскольку суммы под жилье берутся в кредит немалые, надо, чтобы заемщики имели возможность погасить и эту разницу по процентам.