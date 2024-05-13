Business Insider: В Украине действует британский спецназ 2 13.05.2024, 8:31

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В стране уже есть западные спецподразделения.

Глава Командования Сил специальных операций Соединенных Штатов Америки Брайан Фентон предположил, что в Украине действуют британские спецназовцы.

В интервью агентству AP генерал-лейтенант рассказал о планах реструктуризации отрядов «зеленых беретов» на основе уроков, полученных от британского спецназа в Украине. По его словам, война становится более высокотехнологичной, поэтому может возникнуть потребность в пополнении отрядов кибер-экспертами, пилотами ВВС или криптологами.

«Эти идеи возникли на основе уроков, вынесенных из опыта, полученного в Украине, в основном глазами наших британских партнеров по специальным операциям. Они не только сделали это в своих формированиях, но и очень быстро поняли, что им нужны другие элементы их объединенных сил», - цитирует его Business Insider.

Фентон сказал, что британские спецназовцы нуждались в советах пилотов Королевских ВВС по эксплуатации беспилотников и военно-морском персонале, «чтобы помочь им понять способ навигации корабля в Черном море».

В британском Министерстве обороны отказались комментировать Business Insider эти слова. «Это давняя политика сменявших друг друга правительств не комментировать деятельность британского спецназа», - ответили они.

Журналисты напомнили, что спецназ Соединенного Королевства состоит из нескольких элитных подразделений, в которые входит специальная авиационная служба, специальная катерная служба, специальный разведывательный полк, группа поддержки спецназа, 18 полк связи и объединенное авиационное крыло. Командос Королевской морской пехоты и полк рейнджеров также включают силы, способные выполнять спецоперации.

В апреле 2022 года украинские командиры рассказали The Times, что британский спецназ обучал украинских новобранцев работе с британскими противотанковыми ракетами NLAW.

Высокопоставленный чиновник европейской обороны сказал Financial Times в феврале: «Все знают, что в Украине есть западные спецподразделения - они просто не признавали этого официально».