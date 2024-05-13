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На МКАД в столб въехал водитель с 4,17 алкоголя в крови

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  • 13.05.2024, 8:43
  • 1,482
На МКАД в столб въехал водитель с 4,17 алкоголя в крови

Его лишат прав.

Очередная «пьяная» авария по вине нетрезвого водителя произошла в Минске. Как сообщили в ГАИ Минска, ДТП произошло в воскресенье, 12 мая 2024 года около 15.20. Автомобиль Mazda двигался по внутреннему колесу МКАД со стороны улицы Байкальской. В какой-то момент водитель не справился управлением и на съезде на Партизанский проспект врезался в осветительную мачту.

В ходе разбирательства было установлено, что 31-летний водитель был нетрезв: анализы показали наличие в крови аж 4,17 промилле алкоголя.

Водителю, который получил телесные повреждения и был доставлен в больницу, грозит штраф в 200 базовых величин (8000 белорусский рублей по состоянию на 13 мая 2024 года), а также лишение права заниматься определенной деятельностью сроком на пять лет.

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