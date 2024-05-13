Границу Польши и Беларуси сделают «непроходимой» 4 13.05.2024, 9:01

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Варшава выделит деньги на укреплению забора.

Польские власти выделят более 370 млн долларов на укрепление возведенного в 2022 году на границе с Белоруссией заграждения. Об этом заявил заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик, пишет PAP.

«Сама модернизация заграждения будет, скорее всего, стоить около 1,5 млрд злотых (около 375 млн долларов. — Прим. ред.), и именно столько надо выделить, чтобы это заграждение на самом деле работало», — отметил Томчик.

Над проектом модернизации работает коллектив польских инженеров и сотрудников Силезского технологического университета. По мнению замминистра, ограждение станет «непроходимым».

По мнению Томчика, существующее ограждение является временным решением, так как оно недостаточно эффективно сдерживает нелегальных мигрантов. Он утверждает, что мигранты с помощью белорусских служб и, используя только домкрат, могут преодолеть его.