Биография Путина — прямая наклонная Альфред Кох

13.05.2024, 9:12

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Альфред Кох

От сложного — к примитивному.

Путин сместил Патрушева с должности секретаря Совбеза РФ и назначил вместо него Шойгу. А на место Шойгу он поставил бывшего первого вице-премьера Белоусова.

В интернете идет горячее обсуждение этим кадровых перестановок. Население соцсетей решает: что бы это могло значить? Это признак чего и будет ли в этой связи какие-то изменения в целом в политике Путина и в этой войне - в частности.

Могу сказать свое мнение: никаких изменений не случится. За 25 лет своего правления Путин столько раз менял не только министров обороны, но даже премьеров и руководителей своей администрации, однако каких-то заметных изменений в его политике от этого не происходило. Не произойдет их и теперь.

Главная гарантия незыблемости курса - это сам Путин. Вся его биография премьера и президента - это ровная наклонная линия, непрерывный процесс деградации и архаизации. От сложного - к примитивному, от человека - к животному, от овации в бундестаге - до ордера на арест, выданный Международным Уголовным Судом. Нет никаких причин для того, чтобы что-то поменялось и в этот раз.

Произошло попадание в жилой дом в Белгороде. Обломки сбитой российскими силами ПВО украинской ракеты «Точка-У» попали в жилой дом и обрушили целый подъезд с десятого по первый этажи. На данный момент при разборе завалов обнаружено 11 трупов, еще 13 человек удалось спасти. Всего ранено около 30 человек. В течении дня обстрелы Белгорода продолжались. В результате погибли еще три человека.

Все это ужасно грустно, но у меня язык не поворачивается упрекнуть в чем-то украинцев. На войне как на войне. Посеявший ветер - пожнет бурю. Впрочем, чего я в самом деле. Вы все и без меня прекрасно понимаете.

Стало известно, что ночью украинские БПЛА атаковали Волгоградский НПЗ, нефтебазу в Калужской области и Новолипецкий металлургический комбинат. На Волгоградском НПЗ возник пожар, который к утру удалось потушить. О разрушениях на других атакованных объектах ничего не сообщается.

Слава Украине!

Альфред Кох, Telegram