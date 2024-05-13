Что будет происходить в белорусских обменниках на этой неделе 13.05.2024, 9:51

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Прогноз по валютам.

Текущая неделя будет весьма интересна с точки зрения мирового новостного фона. В среду 15 мая – в 12:00 по Минску публикация данных по ВВП зоны евро, в 15:30 мск отчет о инфляции в Соединенных Штатах, пишет myfin.by.

В пятницу 17 мая – статистика по инфляции в зоне евро в 12:00 и в 19:00 данные по инфляции в России. Все эти отчеты и каждый в отдельности очень важны для финансового рынка, и в совокупности в течение двух-трех торговых дней способны развернуть текущие тренды.

Каковы будут отчеты сейчас сложно сказать, но последние данные из США говорят о вероятности сохранение высокой инфляции в Штатах, что может охладить рост курса доллара на мировом рынке. Отчасти этот фактор сработал в конце прошлой недели, когда рост пары EUR/USD до 1,0787 подтянул доллар и на белорусском валютном рынке.

В условиях смещенной торговой недели на белорусском валютном рынке логично ожидать усиление курса белорусского рубля и снижение обменного курса доллара до USD/BYN 3,2100. Российский рубль, вероятнее всего, все-таки попытается закрепиться выше RUB/BYN 3,500 за 100 российских рублей.