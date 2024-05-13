«Ник и Майк»: Лукашенко поставили перед фактом 3 13.05.2024, 11:08

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Все получилось по классике.

Telegram-канал «Ник и Майк» обратил внимание на один занимательный момент, связанный с отставкой главы Минобороны РФ Сергея Шойгу:

— Буквально за день до этого Лукашенко объяснял свое отставание от иных участников победобесия тем, что заслушивал важный доклад Шойгу и еще каких-то военных преступников. Для этого пришлось разыграть целую сценку со своими генералами. Это было необходимо, чтобы как-то убедить, что со здоровьем все хорошо.

Но получилось по классике. Объяснения выглядели и без того неубедительно. А тут еще Лукашенко подтвердил, что о важных решениях старший брат с ним не советуется, а просто ставит перед фактом.