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Российских оккупантов заставили толкать Ил-76 вместо буксира

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  • 13.05.2024, 11:12
  • 2,362
Российских оккупантов заставили толкать Ил-76 вместо буксира

Видеофакт.

Российских военных заставили толкать самолет.

На обнародованных кадрах видно, как несколько десятков российских военных вовсю пытаются сдвинуться с места огромный 72-тонный Ил-76.

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