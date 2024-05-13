Российских оккупантов заставили толкать Ил-76 вместо буксира

Российских оккупантов заставили толкать Ил-76 вместо буксира6
- 13.05.2024, 11:12
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Видеофакт.
Российских военных заставили толкать самолет.
На обнародованных кадрах видно, как несколько десятков российских военных вовсю пытаются сдвинуться с места огромный 72-тонный Ил-76.
Орки куда-то толкают Ил-76.— НебезразличнаЯ Варвара (@NotindifVarvara) May 11, 2024
Не, так это корыто не заведется.😆
Вспомнился старый анекдот как пара миллионов китайцев запускают космический корабль с помощью резинок от трусов. pic.twitter.com/lhzfa4Rv3k