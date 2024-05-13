На Радуницу въезд на кладбища будет бесплатным 13.05.2024, 11:27

В обычные дни, чтобы заехать на территорию на легковушке или грузовике нужно платить.

В Минске 14 мая – на Радуницу – въезд на кладбища сделают бесплатным. Это коснется мест погребений, которые находятся на обслуживании Специализированного комбината коммунально-бытового обслуживания, пишут «Минск-Новости».

В обычные дни, чтобы заехать на кладбище, нужно заплатить. Но это касается не всех.

Для легковушек въезд стоит 2 рубля, для грузовых машин – 4.

Бесплатно могут въезжать владельцы транспортных средств, перевозящих тела умерших к месту захоронения, а также машины в составе траурной церемонии.

Не нужно платить, если на машине перевозят инвалидов или участников Великой Отечественной войны, инвалидов I, II и III группы с нарушениями опорно-двигательного аппарата.