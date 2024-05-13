Минчанин хотел угнать авто «голливудским» методом 1 13.05.2024, 11:40

«Как в кино» не получилось.

27-летний мужчина однажды возвращался домой из бара. Он решил подергать ручки припаркованных авто. Внезапно одна из машин открылась, сообщает столичная милиция.

Мужчина сел в автомобиль и решил его угнать. Завести машину он попытался нетривиальным способом: соединить провода замка и зажигания. Однако авто не завелось, и мужчина убежал.

Вскоре его нашли милиционеры. Фигурант объяснял свое поведение тем, что был пьян. В его отношении возбудили уголовное дело за попытку угона.