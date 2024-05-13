Стало известно, кто получит доступ к записям видеорегистраторов в такси и маршрутках 13.05.2024, 12:05

Список бесконечен.

Обязанность устанавливать видеорегистраторы в такси и маршрутках закреплена в указе о пассажирских перевозах, подписанном Лукашенко в январе. Правительство подготовило проект постановления, необходимого для реализации этого указа. В документе среди прочего указано, какие государственные органы получат право требовать у перевозчиков записи камер наблюдения, сообщает «Белсат».

Постановление опубликовали на специальном правовом форуме. Документ называется »О мерах по реализации Указа от 25 января 2024 года».

Указ предусматривает создание государственного ресурса «Реестр автомобильных перевозов пассажиров в нерегулярном сообщении». В этот перечень будут включать сведения о:

автоперевозчиках;

транспортных средствах;

водителях;

диспетчерах автоперевозок;

диспетчерах такси.

Работа без регистрации в этом реестре будет запрещена.

Проект постановления правительства определяет, что перевозчик или водитель «обязаны немедленно давать записи» по требованию:

суда;

прокуроров;

органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность;

органов дознания и предварительного следствия;

Комитета госконтроля;

Транспортной инспекции;

ГАИ;

налоговиков;

«иных государственных органов (организаций), определенных законодательством».

Оперативно-розыскной деятельностью, согласно беларусскому законодательству, занимаются:

милиция;

КГБ;

пограничники;

служба охраны президента;

Оперативно-аналитический центр;

органы финансовых расследований Комитета госконтроля;

таможня;

разведка.

Предварительное следствие может вести Следственный комитет и КГБ.

Органов дознания тоже много. Вот некоторые (кроме милиции, КГБ, таможенников и пограничников):

военные комендатуры, командиры воинских частей, руководители военных учебных заведений;

начальники колоний и СИЗО;

государственный пожарный надзор.

Требование предоставить записи должно быть обосновано, также должен быть указан срок исполнения.