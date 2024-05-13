«Газпром» перед диллемой 2 Юрий Сиротюк

13.05.2024, 12:16

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Пекин не спешит протянуть руку России.

В 2024 году бюджетные военные расходы России значительно возросли и составляют около 40% бюджетных расходов. Военный бюджет России вырос втрое по сравнению с предвоенным 2021 годом и составляет более 112 миллиардов долларов. День войны в Украине по наименьшим расчетам отнимает от 300 миллионов долларов и до миллиарда. Традиционно деньги планировали взять из доходов нефтегазовой сферы, остающейся главным источником экспортных поступлений. Источником космического роста бюджета войны предполагался рост нефтегазовых доходов России в 2024 году примерно на четверть (до 30%) по сравнению с предыдущим годом.

Подобные надежды подыгрывал рост нефтегазовых доходов в первом квартале 2024 года, превысивший темпы прогнозируемого годового дохода.

До войны Россия была третьей страной в мире по добыче нефти (после США и Саудовской Аравии) до 10 миллионов баррелей в сутки и крупнейшим экспортером газа (империя владеет 23,6% мировых запасов и контролировала до 16% мирового экспорта), экспортируя 200 миллиардов кубометров газа в год. Выручка от торговли нефтью и газом приносила 42% от всех экспортных доходов.

За первый год полномасштабного вторжения Россия получила историческую планку доходов из нефтегазовой сферы, заработав в 2022 году 384 миллиарда долларов – рекордную сумму за последние 27 лет. Существенное увеличение бюджета позволило России направить дополнительные поступления для нужд войны.

В 2023 году санкции частично заработали и чистые бюджетные доходы российского правительства упали на 24% по сравнению с предыдущим рекордным годом. Тем не менее, несмотря на снижение цен на нефть и масштабное сокращение экспорта трубопроводного газа, Россия получила налогов от нефтегазовой отрасли на 99,3 млрд. долларов.

Ключевой задачей России стал обход санкций, преодоление установленного «Большой семеркой» лимита цен на нефть в размере 60$ за баррель и компенсация потери ключевого рынка поставки трубопроводного газа в Европу, экспорт в который сократился более чем на 65% и составил всего 20-25 миллиардов.

Первую проблему планировалось решить за счет создания гигантского теневого флота, который в обход санкций должен поставлять сырую нефть на азиатские рынки, прежде всего в Китай и Индию. Потерю «жирного» европейского газового трубного рынка должна была компенсироваться наращиванием поставок газа в Китай и увеличением доли сжиженного газа.

Планируемый рост нефтегазовых доходов на 30% в 2024 году свидетельствовал, что Россия нашла, как она думала, способ обойти санкции и завоевать новые рынки. Отсюда и сверхоптимистичные показатели роста военного бюджета на 2024 год.

Но что-то пошло не так. Украинские атаки на предприятия нефтепереработки уже привели к вынужденным эмбарго, например, на экспорт бензина. Теневой нефтяной флот стал объектом охоты в Средиземном и Балтийском морях. На другом конце света теневым танкерам иногда месяцами приходится ждать в море разрешения на выгрузку в Индию или перенаправлять суда в Китай. Есть проблема с оплатой в конвертируемых валютах и перенаправлении средств в Россию. И все же все более рискованный рынок нефтепродуктов работает и обеспечивает поступление на войну. Эта нога хотя и хромает, но продолжает держать нефтегазовый колос.

Громом среди ясного неба стала информация о том, что спустя два года после потери европейского рынка одна из самых спешных российских компании «Газпром» стала убыточной. Кстати, впервые в 21 веке. Компания, которая оставалась прибыльной во время мирового финансового кризиса 2008 года, после введения санкций за аннексию Крыма и даже во времена резкого уменьшения спроса на газ во время локдауна, гигантских доходов в 2022 году, резко потеряла поступление и стала убыточной в 2024 году, в году когда крайне распухший военный бюджет ожидал прогнозируемого увеличения на треть нефтегазовых доходов.

Предыдущий «успех» бизнеса российского газового монополиста базировался на низкой себестоимости добычи газа и отлаженными еще со времен советской империи связями с европейскими покупателями, закрепленными долгосрочными контрактами. Утрата большей части европейского рынка уже в 2023 году вместо 450 миллиардов рублей прогнозируемых доходов принесла 629 миллиардов рублей убытков. Через год выручка газового бизнеса «Газпрома» обвалилась вдвое. Вырос и долг монополиста в 1,3 раза. Рост долговой нагрузки и снижение выручки может привести к отказу от выплаты годовых дивидендов. Это может особенно ударить по доходам государства, которое контролирует более 50% акций и дивиденды для которой способ привлечения средств в государственный бюджет. Пытаясь компенсировать потерю доходов, Россия в 2022 году разово увеличила налог на добычу полезных ископаемых на сумму 1,2 триллиона рублей. С 2023 года государство повысило «Газпрому» этот налог ежегодно на 50 миллиардов до 2026 года. То есть независимо от финансовых показателей «Газпром» должен гарантированно приносить в госбюджет около 60 миллиардов рублей в год.

Следовательно, вместо ожидаемых доходов, в первом квартале 2024 года «Газпром» получил убытки в 450 миллиардов рублей.

Ожидаемые доходы в 2024 году планировались от увеличения поставок газа в Китай и Центральную Азию. Однако как оказалось, эта вынужденная переориентация не может стать заменой стабильному (законтрактованному заранее) и богатому европейскому рынку. Во-первых, количество поставленного в 2023 году в Китай газа: 22,7 миллиарда кубометров существенно не дотягивает до объема утраченных европейских показателей. Во-вторых, учитывая европейские и китайские цены, «Газпром» лишь на разнице цены потерял как минимум вдвое. При полученных в торговле с Китаем примерно 5,5 млрд. долларов в год, на Европейском рынке за такой же объем газа Россия могла получить 12,5 млрд. долларов.

В 2025 году доля европейского экспорта сократится еще вдвое, потому что Украина основной трубопроводный транзитер и транспортер отказывается продлевать контракты. А это потеря еще примерно трех миллиардов долларов доходов ежегодно.

Как выход из ситуации «Газпром» видит запуск трубопровода «Сила Сибири-2», чтобы существенно нарастить поставки газа в Китай (спасти уровень добычи из газового месторождения Ямал, которое до этого было ориентировано на Запад). Запуск трубопровода «Сила Сибири» мог бы превратить Россию в крупнейшего поставщика газа в Китай. И хотя это даже при самых благоприятных обстоятельствах не компенсирует потерю европейского рынка, все же сможет помочь избежать «Газпрома» банкротства, а главное не замораживать добычу и не консервировать месторождений.

В настоящее время Россия поставляет газ в Китай по единому газопроводу «Сила Сибири» с расчетом выйти на ежегодные объемы поставок в 28 миллиардов кубометров к 2025 году. Еще 10 миллиардов планируется после 2027 года направлять из Сахалина. Россия пытается заключить соглашение по строительству и запуску «Силы Сибири-2» и увеличить поставки еще на 50 миллиардов долларов, став крупнейшим экспортером с долей китайского рынка газа в 15-20%.

Идею поставки газа из Ямала в Китай обсуждаются еще с середины 2000-х. Теперь, потеряв экспорт около 80 миллиардов кубометров газа, после остановки газопроводов «Северный поток» и «Ямал-Европа», только китайский рынок может заместить такие объемы. Иначе Ямалу грозит не только прекращение разработки новых месторождений, но и консервация существующих.

Пекин, несмотря на настойчивые предложения России, визиты Путина и Мишустина, не спешит протянуть руку России. Понимая, что Россия стоит перед угрозой консервации месторождений Пекин пытается получить максимальные скидки и не готов инвестировать в строительство этого проекта. Более того, Китай даже при соблазне получения очень дешевых российских энергоносителей пытается придерживаться политики диверсификации источников поступления. И в данном случае предложение Туркмении более привлекательный вариант. По крайней мере, во время войны разговоры о «Силе Сибири-2» так и останутся разговорами.

Следовательно, «Газпром» имеет лишь два варианта избегания долговой ямы и банкротства: существенного повышения цен на газ на внутреннем рынке и увеличения производства и экспорта сжиженного газа. Первый, неприемлемый в политическом плане, чтобы не наращивать протестные настроения во время войны, а второй из-за риска попасть на новый круг санкций, теперь уже против сжиженного газа. Пока сжиженный газ еще экспортируется в Европу, но он уже попал под санкции США и вполне возможно вскоре появятся европейские ограничения.

О влиянии санкции США на сжиженный газ «Газпрому» может рассказать фирма «Новатек». Санкции США парализовали экспорт российского сжиженного газа из флагманского проекта «Арктик СПГ-2» стоимостью 25 миллиардов долларов. Россия, являющаяся четвертым крупнейшим поставщиком сжиженного газа в мире, пытается нарастить долю и компенсировать потерю трубопроводного рынка в Европу.

Одним из таких амбициозных проектов и стал «Арктик СПГ-2». Однако после наложения санкций США против этой кампании – проект парализован.

Покупатели из Индии и Китая отказываются покупать сжиженный газ Новотеку даже со скидкой. Построенные для доставки газа суда стоимостью в сотни миллионов долларов стоят в сухих доках Южной Кореи. Сжиженный газ находится на объекте без ясных перспектив будущих поставок.

В настоящее время Европа, не готовая отказаться от поставок сжиженного газа, обсуждает план запрета использования европейских портов для реэкспорта российских поставок. А это критически для России, поскольку ее заводы по производству сжиженного газа находятся очень далеко в арктическом регионе, поэтому топливо из них попадает сначала в порты Бельгии или Франции, а уже из них реэкспортируется дальше к конечным потребителям.

Пример «Новатека» ставит «Газпром» перед дилеммой: рискнуть и вложить сумасшедшие средства для строительства заводов по переработке сжиженного газа, терминалов для отгрузки и специализированного флота, чтобы сохранить финансовые поступления в будущем, при этом подвергшись возможной заморозке этих проектов или начать тянуть средства из карманов российских налогоплательщиков

Очевидно, что глиняный нефтегазовый колосс с простреленной и парализованной газовой ногой не способен обеспечить плановых аппетитов Путина на войну, поэтому будут сгребать военные нужды со всего: социалки, медицины, инфраструктуры и карманов россиян. Поэтому тех, кто не замерз зимой 2023, не утонул весной 2024 и не сгорит летом 2024 – ждут тяжелые времена.

Юрий Сиротюк, «Фейсбук»