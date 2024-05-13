Простая истина о России 3 Петр Олещук

13.05.2024, 12:40

3,204

Петр Олещук

Размышления вдогонку к «инаугурации» Путина, которая плавно переросла в праздник «победобесия».

Если вдуматься, то уровень синкретизма и попыток совместить несовместимое во всем этом многодневном действе просто зашкаливал. С одной стороны — «инаугурация» президента, которая происходила по результатам «выборов». Явная ссылка на демократические ценности, над которыми уже успели изрядно поиздеваться, но почему-то до сих пор так и не устраняют из юридической плоскости. То есть, формально российский лидер до сих пор «такой же» президент, избираемый народом на определенный срок как в условной Франции.

На этом фоне куча намеков на религиозно-монархический ритуал. Включая патриарха, желающего правителю, чтобы его власть длилась столько, сколько продлится его жизнь. Восточные роскоши, квазирелигиозное отношение к правителю.

И в дополнение к этому всему — «победобесие» под красными флагами и в сталинской форме. И это тоже важный элемент политической религии — милитаристский культ далекой победы, через которую теперь хотят доказать право на все.

Итак, в одном флаконе и намеки на демократию, и религиозный монархизм, и советский тоталитаризм в его милитарно-завоевательной форме. Какой-то тотальный синкретизм. Политическая религия «нью-эйдж».

Но этот синкретизм отражает главное. Они так и не смогли придумать приличную идеологию, которая бы послужила обоснованием для неоимпериалистических посягательств. Они чувствуют, что идеология нужна, но придумать что-то приличное не могут, поэтому хватают буквально все, до чего могут дотянуться.

В общем, российский режим в последнее время стремится имитировать тоталитаризм. После десятилетий авторитарного правления (которое даже на определенных этапах иногда называли гибридным), они откровенно хотят строить тоталитаризм. В чем отличие? Тоталитаризм стремится контролировать все сферы общественной жизни. В том числе, очень далекие от политики. Именно поэтому возникают разнообразные дела «голых вечеринок», а их участников заставляют торжественно каяться. Преследование далеких от политики художников за «неправильное искусство» — очень выразительный признак тоталитаризма, который очень хотят построить в современной России.

Хотят, но не так уж, чтобы и могут. Они могут механически воссоздать отдельные тоталитарные институты. Например, институт доносов, который сейчас успешно процветает в российских реалиях. Но им не хватает главного — идеологии. Хотя бы соизмеримой с советским коммунизмом, за который реально в свое время могли умирать тысячи людей.

Они пытаются слепить идеологию, посадив рядом царя Николая со Сталиным, окропив все это святой водой от патриарха и социальным популизмом. Получается не очень.

Да, россияне пока что без особых проблем идут воевать на войну, но не потому, что верят в царей или генсеков, а сугубо за деньги. Схема — сделать в богатейшей стране большинство граждан нищими — оказалась вполне жизнеспособной. По крайней мере, на некоторое время.

Российское руководство открыло простую истину: политические и военные просчеты, коррупцию и отсутствие идеологии можно сделать факторами, которые не оказывают решающего влияния, если попытаться замазать все «дыры» огромными суммами денег.

Удачная мировая конъюнктура, цены на углеводороды, отсутствие затрат на «социальный капитал» — все это дало российским властям возможность получить огромные, астрономические деньги. И все их они потратили и тратят на войну.

Хорошая новость в том, что вечно преодолевать все проблемы, просто заливая их деньгами, россияне не смогут. Углеводороды либо закончатся, либо потеряют ценность в мире господства термоядерного синтеза. И они сами это прекрасно понимают. И поэтому спешат.

Отсюда плохая новость — россияне спешат максимально захватить и уничтожить до момента, когда у них не будет больше ресурсов это сделать. И основной объект здесь — Украина.

Война в Украине — это памятник неоимперскому Герострату, который таким образом хочет увековечить и себя, и империю. Поэтому они и не жалеют никаких ресурсов. Поэтому и ведут нерациональную, с точки зрения западных партнеров Украины, войну, преследуя нерациональные цели. А откуда у них взяться рациональным целям?

В последнее время я вижу в нашем информационном пространстве немало очередных стенаний на тему, «почему россияне на нас напали». Конечно, все сводится к традиционному украинскому пожиранию самих себя.

А ответ, на самом деле, прост. Россияне напали, потому что могли. Потому что имели очень, очень, очень много глупых денег, и кроме как на завоевательные войны, не знали на что их тратить. Более того, они понимали, что время наличия этих глупых денег — ограничено, а потому надо спешить «хотя бы» уничтожить, например, Украину.

Если бы россияне находились в таком же нищенском состоянии, как в 1990-е годы прошлого столетия, то они бы и не мечтали ни о каком Крыме. А так, Запад их «накачал» деньгами. И чего он ждал? Что россияне бросятся строить автострады и аэропорты? Не с теми они решили иметь дело. Здесь только убийство, геноцид и кровь. И это еще отвратительнее, потому что на этот раз они даже не смогли придумать для объяснения своих кровожадных посягательств хотя бы непротиворечивую политическую идеологию.

Петр Олещук, «Фейсбук»