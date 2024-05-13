Белорусские грибники начали хвастаться собранными боровиками 13.05.2024, 13:15

В этом году грибы в лесах стали появляться неожиданно рано.

Белорусы с марта делятся в тематических чатах фотографиями лесных сморчков. В начале мая появились и боровики — их заметили в Мозырском районе. А некоторые уже собрали приличный урожай белых грибов и хвастаются им в соцсетях, отмечает «Зеркало».

«Сегодня, 12 мая 2024 года. Грибы есть, но настолько локально растут, что мест не зная, можно остаться ни с чем», — поделился снимками собранных грибов один из любителей тихой охоты.

По его словам, они были собраны в Минской области, но точную локацию грибник выдавать не стал.

Отметим, что как правило первые боровики появляются во второй декаде июня. Пик сезона для белых грибов — конец августа — середина октября.