Игра престолов по-русски 13.05.2024, 13:25

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Что задумал Путин, сместив Патрушева и Шойгу.

Уже через несколько дней после церемонии своего переназначения предводителем Кремля Владимир Путин пошел на кардинальные кадровые решения, напрямую связанные с войной в Украине.

В воскресенье, 12 мая, стало известно о том, что вместо Сергея Шойгу российский правитель решил назначить министром обороны первого вице-премьера Андрея Белоусова. В то же время одного из ключевых силовиков, секретаря СНБО РФ и бывшего руководителя ФСБ Николая Патрушева он уволил, посадив на его место Шойгу.

Что стоит за этими пертурбациями в Кремле и чего хочет добиться Путин, разбирался «Апостроф».

Мини-сенсация на болотах

В воскресенье вечером, 12 мая, в России стало известно о кадровых изменениях: в Совет Федерации поступили предложенные Путиным кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств. Абсолютно понятно, что речь идет о формальности: все решения бункерного диктатора в РФ давно являются императивом и будут беспрекословно выполнены.

Тем не менее, сами решения Путина стали во многом неожиданностью. В частности, мини-сенсацией стало увольнение с поста министра обороны Сергея Шойгу, который занимал эту должность с 2012 года.

В последнее время Минобороны РФ сотрясали скандалы: 23 апреля был задержан на взятке заместитель Шойгу Тимур Иванов. Тогда же заговорили о том, что под министром обороны РФ зашаталось кресло. Но нужно учитывать, что такие слухи ходили и раньше, в частности, после того как российские войска за три дня «брали Киев», но Шойгу удавалось при помощи пиара и разных хитрых политических маневров удерживаться на своей должности. Сейчас же Путин решил все-таки перевести его в кресло секретаря СНБО.

- Увольнение Шойгу действительно стало неожиданностью. Хотя слухи о том, что его снимут, ходили достаточно давно. Шойгу лоялен Путину и с ним работает все время. Теперь Путин назначил его главой Совбеза, вместо Патрушева. И это, я думаю, не почетная ссылка. Просто он пересидит пока. Такое уже случалось. Путин снял Шойгу с должности главы МЧС, где тот, собственно, и прославился, и на короткое время отправил работать губернатором Московской области. Потом Шойгу переместился на должность министра обороны, - отметил в комментарии бывший сотрудник СБУ, эксперт по вопросам безопасности Иван Ступак.

Причины увольнения Шойгу Иван Ступак видит в экономической подоплеке.

- Шойгу в последнее время активно посещал оборонные предприятия, давал какие-то указания, отчитывался Путину. Но, видимо, перестройку экономики на военные рельсы он не потянул. И оборонка так как нужно Путину не работает. Вот на место Шойгу и назначен Белоусов, - отметил эксперт.

Стоит отметить, что Андрей Белоусов в течение последних четырех с половиной лет занимал должность первого заместителя председателя правительства РФ. Однако важно, что в течение многих лет он был вхож в ближний круг Путина, будучи его помощником по экономическим вопросам.

Пресс-секретарь российского правителя Дмитрий Песков заявил, что Путин принял решение, чтобы Минобороны РФ возглавил гражданский человек, потому что «ведомство должно быть открыто для инноваций и передовых идей». Показательно, что в мае 2023 года на посту заместителя председателя правительства Белоусов лично докладывал Путину о проблемах с созданием в России полного цикла производства дронов, и он этой проблематикой как раз и занимался.

При этом Шойгу, по словам Пескова, в СНБО будет курировать работу Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России, чтобы вписать экономику силового блока в экономику страны. Песков также сообщил, что начальник генштаба РФ Валерий Герасимов продолжит свою деятельность, «здесь пока изменений не предусматривается».

«Математика войны»

- Про Белоусова у нас как-то известно мало. Он раньше работал помощником Путина по экономическим вопросам, а в правительстве Дмитрия Медведева вообще министром экономического развития. Я даже нашел официальное фото: в Кремле было какое-то сборище и присутствовал ныне покойный коллаборант Стремоусов. И Белоусов там на фото стоит впереди, а Песков сзади. То есть, он у Путина – в авторитете. Да, он не военный. Так и Шойгу не военный. Теперь на Белоусова возложена задача перевода экономики России на военные рельсы, - отмечает Ступак.

О «математике войны», на которую рассчитывает Путин, говорит и политический эксперт Ярослав Макитра.

- Он назначил министром экономиста, которого называют одним из тех, кто удержал экономику РФ от санкций. Очевидно, формируется «математика войны» – плановая военная экономика. Управлять же войсками Путин сможет и без Шойгу – через Герасимова. Претензии к Шойгу и целый ряд конфликтов на среднем уровне и выше тоже могли сыграть роль. А таким образом снимается напряжение - отмечает политолог.

В свою очередь, экономист Алексей Кущ обращает внимание на то, что новый министр обороны РФ явно будет заниматься увеличением производства военной техники.

- Андрей Белоусов – архитектор путиномики и главный методолог амортизации санкционного давления и перехода в фазу роста экономики РФ в 2022-2024 годах. Заслуга Белоусова для Путина заключается в запуске самовозобновляемой, мультипликативной, циркуляционной модели экономики. Я еще раньше предположил, что все идет к резкому взвинчиванию динамики российского ВПК и наращиванию в РФ военного производства, - отметил Алексей Кущ.

Тем не менее, подходы Белоусова в экономике в основном всегда были связаны с репрессиями и давлением на бизнес.

- Белоусов в отличие от многих других представителей экономического блока — человек далеко не либеральных взглядов. Он выступал и выступает за обширное присутствие государства в экономике и за жесткое регулирование экономики. Он имеет репутацию «государственника» — человека, защищающего в первую очередь интересы государства, а не, например, бизнеса, - отмечает редактор отдела экономики Русской службы Би-би-си Ольга Шамина.

«В Москве происходят интересные события, посмотрим, что будет дальше. Но, во всяком случае, видно, что Путин настраивается на долгую войну», - резюмирует Ступак.

Конец «синдиката»?

Впрочем, есть и еще один важный фактор, на который обращают внимание эксперты, в принятии кадровых решений Путиным. Это касается, в первую очередь, отставки с поста секретаря Совбеза Николая Патрушева, которого называют одной из самых автономных «башен Кремля», и который, к слову, в отличие от большинства руководства РФ публично на заседании Совбеза, 21 февраля, посмел публично выступить против идеи Путина напасть на Украину. И хотя впоследствии он демонстративно поддакивал бункерному диктатору, о его реальной позиции ходили различные слухи.

Пока же, как отметил «говорящий рот» Путина Песков, речь идет о переводе Патрушева «на другую работу».

«Кроме всего прочего, это еще и зачистка своего ближайшего окружения из-за страха мятежей и нежелания работать по-старому, в старом формате «синдиката». Фактически речь идет о концентрации власти в одних руках», - отмечает Ярослав Макитра.

- Остается открытым вопрос по Патрушеву. Куда он будет назначен? Премьер-министр уже утвержден. Глава ФСБ? Но он уже им был, и я думаю не вернется туда. Патрушев, как и Шойгу лоялен Путину и работает с ним давно. Это не значит, что Патрушев в немилости. Сына Патрушева Путин утвердил на должность вице-премьера, - считает Иван Ступак.

В целом, количество различных родственников в исполнительной власти РФ заметно растет. К примеру, сын одного из ближайших соратников Путина Юрия Ковальчука Борис возглавил Счетную палату. А родственник Путина (муж его двоюродной сестры), губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев становится главой Минэнерго.