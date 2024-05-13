Le Monde: Героическая бригада «Азов» снова в центре боев на Донбассе 13.05.2024, 13:36

Фото: t.me/azov_media

Ее численность планируется увеличить до 7000 человек.

Спустя год после осады Мариуполя 12-я бригада специального назначения «Азов» вернулась в бой на Донбассе. Ее численность планируется увеличить с 1500 до 7000 человек, пишет Le Monde (перевод - «Униан»).

Отмечается, что набор в подобные добровольческие отряды зачастую оказывается более успешным, чем традиционная мобилизация.

«Их героизм в Мариуполе был источником вдохновения», - признался артиллерист «Бульба», который до пополнения рядов «Азова» изучал информатику в Виннице.

Другой боец «Ракун» - бывший продавец детских книг в Днепре - добавил, что лично его в «Азове» привлекло прежде всего профессионализм, дисциплина и то, что командиры заботятся о своих солдатах: «Азов» - это семья с очень строгими родителями»

Указывается, что бойцы «Азова» культивируют решимость в бою и чувство самопожертвования.

По данным украинского источника, подразделение уже потеряло около 400 человек убитыми, к этой цифре следует добавить раненых и около 1000 пленных бойцов в России.

Подполковник Арсен Дмитрик («Лемко») сейчас руководит кризисными ситуациями на Лиманском фронте. Наряду с опытными офицерами он постепенно интегрирует в бригаду новых добровольцев.

- Наши волонтеры очень молодые, 18-20 лет. Мы питаемся их энергией. Наш единственный критерий набора - мотивация. Мотивированный солдат может научиться всему, - сказал он.

По его словам, политика осталась позади, когда они стали частью ВСУ.

- «Азов» - это семья, цель которой - спасти Украину как Родину, сохранить наш народ, наши традиции и нашу культуру. История «Азова» - это большая книга, в которой есть разные главы. От отряда людей в черном до защитников Мариуполя мы становились лучше с каждой главой, и сегодня мы лидируем в развитии украинской армии благодаря нашему набору кадров, профессионализму и адаптации к стандартам НАТО.

Боец заявил, что он «абсолютно уверен, что эта война закончится победой Украины».