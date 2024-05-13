Белорусский врач-подолог рассказала, как избежать мозолей на ногах 13.05.2024, 13:43

Специалист дала несколько важных советов.

Белорусский врач-подолог Ольга Заборовская дала совет, как избежать мозолей. По ее словам все просто, выбирайте обувь подходящего размера.

Для этого она рекомендует узнать точный размер стопы:

- Сделать это можно у специалиста с помощью специального стопомера. В длину у обуви обязательно должен быть запас 0,5–0,7 см.

Важно, чтобы обувь была в нормальном состоянии. Врач советует «прощупывать внутреннее пространство на наличие заломов, каких-то потертостей».

Носки также надо выбирать по размеру.

- Носки единого размера лучше не покупать, - говорит врач. - Можно заранее померить стопу дома и ходить по магазину с ниткой соответствующей длины.

Еще один совет от подолога. Можно подкорректировать колодки при помощи специальных стелек и вкладок. Часть ноги, которая подвергается давлению и трению необходимо защищать, регулярно обрабатывать огрубевающие места на стопах.