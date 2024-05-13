закрыть
13 мая 2024, понедельник, 13:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусский врач-подолог рассказала, как избежать мозолей на ногах

  • 13.05.2024, 13:43
Белорусский врач-подолог рассказала, как избежать мозолей на ногах

Специалист дала несколько важных советов.

Белорусский врач-подолог Ольга Заборовская дала совет, как избежать мозолей. По ее словам все просто, выбирайте обувь подходящего размера.

Для этого она рекомендует узнать точный размер стопы:

- Сделать это можно у специалиста с помощью специального стопомера. В длину у обуви обязательно должен быть запас 0,5–0,7 см.

Важно, чтобы обувь была в нормальном состоянии. Врач советует «прощупывать внутреннее пространство на наличие заломов, каких-то потертостей».

Носки также надо выбирать по размеру.

- Носки единого размера лучше не покупать, - говорит врач. - Можно заранее померить стопу дома и ходить по магазину с ниткой соответствующей длины.

Еще один совет от подолога. Можно подкорректировать колодки при помощи специальных стелек и вкладок. Часть ноги, которая подвергается давлению и трению необходимо защищать, регулярно обрабатывать огрубевающие места на стопах.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ставки повышаются
Ставки повышаются Владимир Пастухов
Наши патроны всегда бьют в цель
Наши патроны всегда бьют в цель Ирина Халип
Путин готовит ядерный удар по Украине с территории Беларуси?
Путин готовит ядерный удар по Украине с территории Беларуси? Наталья Радина
Членство Беларуси в НАТО укрепит безопасность стран Балтии и Польши
Членство Беларуси в НАТО укрепит безопасность стран Балтии и Польши Луизе Лице-Тане