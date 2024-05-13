Украинские защитники уничтожили сразу 10 российских танков

Украинские защитники уничтожили сразу 10 российских танков5
- 13.05.2024, 13:52
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Видеофакт.
Украинские защитники уничтожили 10 единиц техники оккупантов на ходу. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Сухопутных войск Украины в Telegram.
«Сразу 10 единиц вражеской техники уничтожило 63 ОМБр при содействии приданых подразделений и боевых собратьев из 60 бригады», - говорится в сообщении.
Согласно видео, украинские защитники нанесли точные массированные удары по технике оккупантов, которая передвигалась вдоль полей, и пыталась маневрировать во избежание попадания украинских снарядов.