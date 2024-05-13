Бегом на красный через четыре полосы: в Могилеве пешеход заставила тормозить оживленную улицу

Бегом на красный через четыре полосы: в Могилеве пешеход заставила тормозить оживленную улицу4
- 13.05.2024, 14:05
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Даже не посмотрев по сторонам.
ГАИ Могилевской области обнародовала видео с сюжетом, от которого захватывает дух. Пешеход бросилась перебегать оживленную улицу на красный свет перед двигавшимися автомобилями.
По информации ГАИ, это видео было обнаружено в ходе мониторинга одного из интернет-мессенджеров. Выяснилось, что пешеход увидела на противоположной стороне улицы своих друзей, а также троллейбус, который подъезжал к остановочному пункту.
Но вот незадача: красный горит, а троллейбус-то ждать не будет, да и с товарищами хотелось бы вместе поехать. И вдруг, несмотря на поток движущегося транспорта, пешеход, даже не посмотрев по сторонам, выбежала на дорогу, чем заставила водителей попутных и встречных транспортных средств прибегнуть к резкому торможению. Только благодаря их хорошей реакции получилось избежать серьезного ДТП и девушка не получила травм.