СБУ раскрыла подробности терактов, которые готовило ГРУ РФ в Киеве 2 13.05.2024, 14:19

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Планировали сразу четыре взрыва.

Служба безопасности Украины задержала группу агентов российского ГРУ, которая планировала серию терактов в Киеве до 9 мая. Они уже успели заложить взрывчатку в строительных гипермаркетах и кафе.

- Контрразведка СБУ предотвратила четыре теракта в Киеве, которые должны были состояться 9 мая. В результате многоэтапной спецоперации в столице задержаны агенты российского ГРУ, которые устанавливали взрывные устройства в строительных гипермаркетах известной сети и возле одного из кафе, - говорится в сообщении СБУ.

По имеющимся данным, самодельные взрывные устройства были замаскированы в упаковки из-под чая. Они состояли из таймера, детонатора и пластической взрывчатки с зажигательной смесью, которая должна повлечь за собой масштабные пожары.

По замыслу российской спецслужбы, взрывчатка должна была сдетонировать в пиковые часы посещаемости гипермаркетов, чтобы нанести максимальный ущерб гражданскому населению. Кроме того, ее планировали разместить среди легковоспламеняющихся материалов - чтобы такой пожар не удалось быстро ликвидировать.

Еще один теракт должен был произойти у популярного киевского кафе. Российские агенты хотели заложить взрывные устройства в припаркованный рядом автомобиль.

- Планируя эти теракты, российские спецслужбы в очередной раз продемонстрировали свою преступную суть. Мы сработали на опережение и вовремя сорвали планы врага. Каждый шаг преступников задокументирован - их ждет заслуженное наказание. Как и каждого, кто пытается работать в пользу России. Символично, что даты, к которым россияне хотят приурочить свои теракты, постепенно становятся символом провала их спецслужб, - заявил глава СБУ Василий Малюк.

Что известно о кураторе терактов

Контрразведка Службы безопасности установила, что куратором терактов РФ был сотрудник ГРУ Юрий Сизов, проходящий службу в воинской части №92154.

Он лично давал указания завербованным агентам и даже записал видеоинструкцию по установке взрывного устройства в одном из магазинов этой сети в Московской области.

СБУ долгое время следила за его деятельностью и пошагово документировала преступные действия агентуры.