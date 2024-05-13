Из каких городов Беларуси можно улететь на курорты Турции 1 13.05.2024, 14:26

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Стартуют чартеры.

Приближается лето - из областных городов Беларуси стартуют полеты в одном из самых популярных направлений в теплый сезон.

Как сообщает Республиканский союз туристических организаций, собственные чартерные программы в Турцию имеет консолидатор рейса, туроператор «АэроБелСервис», а также чартерная программа есть у туроператора «Тез Тур».

18 апреля стартовала цепочка туроператора «Тез Тур» в Анталью из Минска. 19 апреля свою программу в Анталью начал выполнять «АэроБелСервис».

Как сообщает «АэроБелСервис», цепочка в Анталью продлится с 19 апреля, закончится – 15 ноября. Туристам доступны туры продолжительностью от 4 до 28 дней. В пик сезона самолеты в Анталью с нашими туристами будут взлетать из Национального аэропорта до 4-х раз в день.

Кроме вылетов из Минска, Анталья будет доступна белорусам из областных городов — Брест, Витебск, Гомель. Из Бреста первые заезды стартуют 13 мая, из Витебска – 23 мая, из Гомеля – 19 мая.

Консолидатор также напоминает туристам и турагентам: планируя перелет из Бреста, необходимо учесть, что норма провоза багажа составляет 15 кг на одного человека.

Помимо Антальи, самолеты «Белавиа» весной, летом, осенью 2024 года будут летать в курортную Турцию еще по двум направлениям – Измир и Бодрум.

Борта в Измир будут курсировать с 27 мая по 3 октября, 10-11 ночей, в Бодрум – с 30 мая по 16 октября, 10 – 11 ночей (консолидатор – «АэроБелСервис»).