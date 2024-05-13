«Ребенок часто их не ест, говорит, невкусно. За что я плачу» 1 13.05.2024, 14:40

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иллюстративное фото

Белорусы рассказали, сколько тратят на обеды.

Блогер из Борисова показала свои свои обеды, которые обходятся ей меньше, чем в 5 рублей. Ex-press.by спросил у читателей, сколько они тратят на обед. Оказалось, что поесть за 5 рублей вполне возможно, в школьной столовой даже дешевле, но дети это не едят:

«Я живу не в Беларуси. Работаю в крупном маркете оператором. У нас своя кухня, мы едим за полцены. Наедаю около 30€ в месяц».

«Винегрет 88 копеек, котлета ароматная за 3 рубля или рыбы кусок 4.87, какао или кисель — около рубля. Такой мой обед в столовой БЕЛАЗа стоит около 5 рублей. Можно поесть и дешевле».

«Работаю в Борисове сейчас, около 10 рублей на обед трачу на заводе. Но я не завтракаю, поэтому на обед набираю и потом наедаю так, что после обеда борюсь со сном. А когда работал в офисе, в Минске, нам готовила специальный ресторанный повар. Все было настолько вкусно и красиво, что просто «ах». Бесплатно. Но теперь наша фирма релоцировалась, и повар готовит в Европе».

«Обедаю в небольшом кафе при одном из предприятий в Борисове, не помню, как называется, находится рядом с БАТЭ. Хорошо, что левых туда пускают. В пятницу на той неделе взял салат типа следки под шубой, суп, гречку + котлету с сыром, стакан томатного сока — где-то около 10 рублей. Еще покупаю там беляши и чебуреки, своим домашним несу».

«На КЗТШ обед в районе 7-8 рублей. Суп картофельный с макаронами — около 50 копеек, котлета, шницель, или рыба — 3-4 рубля. Булочка около 80 копеек, картошка — около рубля, а если гречка — где-то 50 копеек, сметана — полтора рубля, салат — примерно полтора рубля. Вкусно кормят, ничего не скажешь».

«Работаю торговым представителем. Прежде обедала где попало: кафе, столовые. Сейчас нахожусь в режиме оптимизации расходов. Воду беру из дома (фильтрую), обед из дома в контейнере. Раньше йогуртами питалась, теперь отказалась. Фрукт позволяю себе, когда очень хочется. И знаете, деньги у меня стали водиться».

«Обеды в одной из школ Минска для детей, а вернее, их родителей, стоят 2,5-3 рубля. Но ребенок часто их не ест, говорит, невкусно. За что я плачу? Попросила сфотографировать, что дают. Он принес снимки невкусных обедов. Это только часть еды: на столах стоит общее блюдо с овощным салатом, его берут по желанию».