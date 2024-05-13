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В Сеть попала головоломка с числами: какое пропущено?

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  • 13.05.2024, 14:51
  • 1,790
В Сеть попала головоломка с числами: какое пропущено?

Ваш IQ выше 120, если ответите верно за 30 секунд.

Определенно, цифры на картинке ниже стоят строго по определенной логике, но по какой? Сможете понять это за полминуты? Если да, то можете быть уверены — ваш IQ выше 120, подчеркивает «Вокруг света».

Важное уточнение: если вам понадобится больше времени, то не спешите сдаваться. Продолжайте искать решение. Это будет хорошей тренировкой для вашего мозга и, в следующий раз, вы сможете справиться намного быстрее и проще.

Так какое число пропущено?

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