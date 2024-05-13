Крупная международная компания отчиталась об уходе из Беларуси 13.05.2024, 15:17

Сумма сделки не называется.

Международная лизинговая компания Eleving Group выпустила квартальный отчет, в котором сообщила о продаже в январе своей белорусской компании, пишет «Зеркало».

«В январе группа получила все необходимые разрешения от органов власти Беларуси на продажу Mogo Belarus, и можно считать, что Eleving Group успешно ушла с соответствующего рынка. По состоянию на апрель большая часть выплат по бизнесу получена», — говорится в отчете.

Сумма сделки не называется.

«Стоит отметить, что мы завершили выход из Беларуси и теперь располагаем значительным капиталом, размещенным только на операционных рынках, которые мы стремимся развивать дальше», — приводится в релизе комментарий генерального директора Eleving Group Модестаса Суднюса.

В аудиторском заключении к отчетности белoрусской компании отмечается, что доля была продана «физическому лицу-нерезиденту» 11 января 2024 года.

Белoрусская дочка международной лизинговой компании Eleving Group под брендом «MOGO» работала в Беларуси с 2017 года.

Eleving Group — международная компания в области финансовых технологий. Основное направление деятельности — лизинг автомобилей для физических лиц. Группа работает на трех континентах, в шестнадцати (до ухода из Беларуси – в семнадцати) странах мира. Компания была основана в Латвии в 2012 году. Головной офис группы находится в Латвии.