Российские военные уронили две авиабомбы под Белгородом 5 13.05.2024, 15:26

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Это произошло в день обрушения многоэтажки.

В ближайшем пригороде Белгорода за день упали две российские авиабомбы ФАБ-500. О падении первого боеприпаса в поселке Разумное-54 местные жители сообщили в экстренные службы вечером 12 мая, пишет телеграм-канал Baza.

По его данным, авиабомба зарылась в землю и не взорвалась рядом с домом на улице Вересковой. Пострадавших в результате падения боеприпаса нет. Вторая авиабомба упала в поселке примерно через восемь часов. Она также зарылась под асфальт на улице Вересковой между домами № 5 и 8, пишет местный телеграм-канал «Пепел».

Как сообщает The Moscow Times, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил «падение взрывоопасных предметов» в поселке Разумное и призвал более 250 местных жителей выехать в безопасное место на время разминирования.

Место падения авиабомб находится менее чем в 8 км от дома по улице Щорса, 55А, в котором утром 12 мая обрушился подъезд.

В результате обвалились все 10 этажей в одном из восьми подъездов, в которых размещались 40 квартир. В соседних подъездах выбило окна. Жителей дома эвакуировали из-за риска его полного обрушения. По данным МЧС, погибли 15 человек, пострадали 20.

OSINT-аналитики, изучив фото- и видоматериалы последствий прилета, пришли к выводу, что взрыв произошел с северо-восточной стороны дома, которая обращена вглубь территории России.

«У нас только две версии: либо это российская зенитная ракета от комплекса противовоздушной обороны, которая дала сбой и после пуска полетела вниз — такое бывает, либо это очередной пример, когда у авиабомбы, пущенной с российского самолета, не раскрылись крылья и она в очередной раз упала на Белгород», — отметил основатель Conflict Intelligence Team (CIT) Руслан Левиев.