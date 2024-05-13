«Должность не имеет значения» 3 13.05.2024, 15:28

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СЕРГЕЙ ШОЙГУ

Понизили ли Шойгу, сделав главой Совбеза РФ?

Путин снял Сергея Шойгу с должности министра обороны РФ, переместив генерала на должность секретаря Совета безопасности вместо Николая Патрушева. Пост министра обороны РФ занял Андрей Белоусов — потомственный экономист-государственник, который не служил и никогда не имел дела с армией.

Директор Центра исследований национальной стойкости в Киеве Олег Белоколос в комментарии для сайта Charter97.org указал на сходство кадровых решений Путина и Гитлера:

— Очевидно, что как руководитель оборонного ведомства Шойгу не выполнил те задания, которые перед ним поставили. Это мне напоминает, когда в нацистской Германии поставили руководить обороной Шпеера (Альберт Шпеер был особой, приближенной к Гитлеру и самым влиятельным в Третьем Рейхе архитектором — прим. ред.), надеясь на то, что он с помощью каких-то своих знаний и навыков сможет мобилизовать промышленность на военные нужды.

— Назначение Шойгу главой Совбеза — это повышение или понижение?

— Насколько я могу судить, в России должность значения не имеет. В сегодняшней бюрократической структуре можно находиться вообще вне должности. Уровень и статус того или иного персонажа в системе путинского режима определяется возможностью доступа к телу. Кто имеет доступ к нему, тот имеет и статус, а если доступа нет, то твоя должность не имеет особого значения.

— Как бы вы прокомментировали снятие Патрушева с должности главы Совбеза РФ. Почему он попал в опалу?

— Не считаю, что он попал в опалу. Думаю, нужно было просто обеспечить передачу какого-то места, и выбор пал на Патрушева. Где он в итоге выплывет и является это опалой, мы увидим в ближайшем будущем. Но опять-таки, как я уже говорил, должность персонажа в этой иерархии не имеет значения.

Важно лишь то, останется ли у него возможность допуска к главе Кремля. Патрушев может быть вообще ни на какой должности, быть каким-то условным советником, но пользоваться влиянием.

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