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На рынке труда Минска сложилась аномальная ситуация

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  • 13.05.2024, 15:32
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На рынке труда Минска сложилась аномальная ситуация

Дефицит кадров растет.

В Минске за апрель выросло число безработных, которые зарегистрированы в центрах занятости. На начало апреля в городе насчитывалось 36,6 тысячи нетрудоустроенных. Об этом сообщает комитет по труду, занятости и соцзащите населения при Мингорисполкоме. Месяцем ранее было 35,5 тысячи предложений от нанимателей.

В апрере вырос спрос в том числе на рабочих — до 23,1 тыс. человек на начало мая. Месяцем ранее для этих работников было 22,2 тыс. предложений от нанимателей.

«В спросе на рабочие кадры преобладают профессии торговли и общественного питания (повар, продавец, контролер-кассир, официант, мойщик посуды), строительного профиля (каменщик, маляр, штукатур, электрогазосварщик), сферы транспорта (водитель автомобиля, троллейбуса, погрузчика, тракторист), промышленности (оператор станков с программным управлением, слесарь механосборочных работ, слесарь-ремонтник, слесарь-сборщик бытовой техники, токарь, фрезеровщик, электромонтер), жилищно-коммунального хозяйства (рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, слесарь-сантехник, уборщик территорий) и другие», — сообщает комитет по труду, занятости и соцзащите населения при Мингорисполкоме.

Из специалистов наиболее востребованы медработники, специалисты в сфере образования и культуры, инженерные и финансовые работники, руководители организаций и их структурных подразделений.

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