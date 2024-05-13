ВСУ атаковали ракетами секретную военную базу РФ на горе Ай-Петри в Крыму 8 13.05.2024, 15:38

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Погиб ее командир.

Российская база ПВО на горе Ай-Петри в Крыму сегодня утром, 13 мая, попала под обстрел. В результате этого мог погибнуть командир части, сообщает ASTRA.

Отмечается, что воинскую часть 85683 атаковали ракетами, возможно Storm Shadow, в шесть утра.

- На горе расположена секретная военная база ПВО 3-го радиотехнического полка ВС РФ, - пишет ASTRA.

В результате военная часть получила повреждения, также погиб командир части Александр Кулаков и еще один оккупант. Кроме этого есть раненые, их количество уточняется.

Что известно об этой базе

ASTRA пишет, что в советские годы на вершине горы Ай-Петри был создан Радиотехнический центр дальней разведки и наведения войск ПВО. Купола защитных сооружений радаров в виде шаров нередко привлекали внимание туристов.

Ранее журналисты писали, что под куполами расположены радиолокационные комплексы, рядом расположен военный городок для тех, кто обслуживает эти объекты.

3-й радиотехнический полк - военное формирование в составе радиотехнических войск ВКС РФ. Сформирован в 2014 году после оккупации Крыма Российской Федерацией на базе 40-й радиотехнической бригады Воздушных сил Украины. Штаб расположен в городе Севастополь.