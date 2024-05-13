Белоруска попала в «ловушку»: ей год не давали отпуск и не увольняли 13.05.2024, 16:05

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Она нашла решение.

Белоруска, которая работала в компании начальником бюро отдела продаж в страны ближнего зарубежья, год не могла добиться от нанимателя трудового отпуска. Из-за этого она написала заявление на увольнение. Но и здесь ее ожидал отказ — работодатель не согласился отпустить. В итоге ей пришлось пойти в суд Оршанского района и города Орши. Подробности этой истории содержатся в банке судебных решений, отмечает «Зеркало».

Женщина рассказала, что в компании работает около 10 лет. «До недавнего времени со

стороны нанимателя к ней претензий не было, но после настойчивых просьб о

предоставлении трудового отпуска начались придирки, давление и угрозы

увольнения за нарушение трудовой дисциплины», — сообщается в судебных документах.

Женщина сообщила, что из-за этой ситуации у нее был нервный срыв и обострились болезни, из-за чего пришлось пойти на больничный. Она также сообщила в суде, что из-за этой ситуации на работе испытала моральную и физическую боль, унижение.

Так как она одна воспитывает ребенка, а зарплата — единственный ее источник дохода, женщина просила ее досрочно уволить. Также она требовала компенсацию — три среднемесячных зарплаты, выходное пособие на уровне двухнедельного заработка, а также 1000 рублей за моральный вред.

Суд удовлетворил иск частично — потребовал от нанимателя уволить сотрудницу и выплатить ей три среднемесячных зарплаты (почти 7506 рублей). Также компания должна внести госпошлину в 495 рублей 29 копеек.