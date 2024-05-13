В Казахстане экс-министра приговорили к 24 годам лишения свободы 1 13.05.2024, 16:22

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Куандык Бишимбаев

За убийство жены.

Суд в Казахстане приговорил бывшего министра экономики Куандыка Бишимбаева к 24 годам лишения свободы за убийство жены, 31-летней Салтанат Нукеновой. 9 ноября прошлого года, находясь в ресторане, Бишимбаев жестоко избил жену. От полученных травм она скончалась, передает «Радио Свобода».

Свидетели сообщали, что Бишимбаев и ранее регулярно избивал жену, а после её убийства ещё несколько часов продолжал ужинать в ресторане и перезваниваться со знакомыми. На суде Бишимбаев признал, что бил супругу, но заявил, что не хотел её смерти.

Вместе с Бишимбаевым перед судом предстал его родственник Бахытжан Байжанов – владелец фирмы, которой принадлежал ресторан, где произошло убийство. Он обвинялся в сокрытии преступления: после того как избитая Нукенова потеряла сознание, он заявил, что та «уснула», и не вызвал полицию. Байжанов приговорён к четырём годам лишения свободы.

Дело вызвало широкий резонанс в Казахстане. В городах страны прошли демонстрации против насилия над женщинами.

15 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о криминализации домашнего насилия.