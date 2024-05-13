закрыть
13 мая 2024, понедельник, 16:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Казахстане экс-министра приговорили к 24 годам лишения свободы

1
  • 13.05.2024, 16:22
  • 1,514
В Казахстане экс-министра приговорили к 24 годам лишения свободы
Куандык Бишимбаев

За убийство жены.

Суд в Казахстане приговорил бывшего министра экономики Куандыка Бишимбаева к 24 годам лишения свободы за убийство жены, 31-летней Салтанат Нукеновой. 9 ноября прошлого года, находясь в ресторане, Бишимбаев жестоко избил жену. От полученных травм она скончалась, передает «Радио Свобода».

Свидетели сообщали, что Бишимбаев и ранее регулярно избивал жену, а после её убийства ещё несколько часов продолжал ужинать в ресторане и перезваниваться со знакомыми. На суде Бишимбаев признал, что бил супругу, но заявил, что не хотел её смерти.

Вместе с Бишимбаевым перед судом предстал его родственник Бахытжан Байжанов – владелец фирмы, которой принадлежал ресторан, где произошло убийство. Он обвинялся в сокрытии преступления: после того как избитая Нукенова потеряла сознание, он заявил, что та «уснула», и не вызвал полицию. Байжанов приговорён к четырём годам лишения свободы.

Дело вызвало широкий резонанс в Казахстане. В городах страны прошли демонстрации против насилия над женщинами.

15 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о криминализации домашнего насилия.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ставки повышаются
Ставки повышаются Владимир Пастухов
Наши патроны всегда бьют в цель
Наши патроны всегда бьют в цель Ирина Халип
Путин готовит ядерный удар по Украине с территории Беларуси?
Путин готовит ядерный удар по Украине с территории Беларуси? Наталья Радина
Членство Беларуси в НАТО укрепит безопасность стран Балтии и Польши
Членство Беларуси в НАТО укрепит безопасность стран Балтии и Польши Луизе Лице-Тане