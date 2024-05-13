Bloomberg: Норвежская компания заменила «Газпром» в поставках газа в Европу 1 13.05.2024, 16:40

«Газпром» несет рекордные убытки.

Норвежская компания за два года войны в Украине смогла практически полностью заменить «Газпром» в сфере поставок газа в Европу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Издание пишет, что из-за российского вторжения в Украину цены на энергоносители резко выросли, но теперь норвежский нефтегазовый гигант Equinor смог «забрать себе корону», которая когда-то принадлежала российскому «Газпрому2.

Сейчас Норвегия поставляет 30% газа блока, при этом до начала вторжения в Украину «Газпром» обеспечивал около 35% всего газа Европы.

Bloomberg пишет, что из более чем 109 миллиардов кубометров природного газа, экспортированных Норвегией в Европу в прошлом году, примерно две трети было продано компанией Equinor. Журналисты уверяют, что этого было бы достаточно, чтобы обеспечить Германию электроэнергией до 2026 года.

Руководитель отдела мидстрима, маркетинга и переработки Equinor Ирен Руммельхофф заявила, что привлекательность компании резко изменилась из-за сокращения потоков из России.

После начала войны в Украине страны Европы начали искать замену российскому газу, хотя полноценно от услуг «Газпрома» отказались не все. При этом поставки трубопроводного газа значительно сократились. А переориентировать свои поставки на другие рынки в РФ оперативно не могут.

Ранее британская разведка сообщала, что «Газпром» понес рекордные убытки за последние 25 лет. А Reuters пишет, что «Газпром» может столкнуться с продолжительным периодом плохих результатов.