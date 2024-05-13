Генштаб ВСУ: Россияне имели частичный успех на Харьковщине, но продвижение врага остановлено 13.05.2024, 17:06

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Для усиления украинских войск на Харьковское направление перемещены заблаговременно созданные резервы.

Российские оккупанты не прекращают наступательные действия, имели частичный успех в районе населенного пункта Лукьянцы Харьковской области. Продвижение врага остановлено, Силы обороны Украиныосуществляют контратакующие действия.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 15:00.

- На Харьковском направлении враг не прекращает наступательные действия, по состоянию на 14:00 совершил 11 атак, сейчас продолжается 2 боевых столкновения. Противник не прекращает попыток вытеснить подразделения Сил обороны Украины с занимаемых позиций. Имел частичный успех в районе населенного пункта Лукьянцы. Продвижение врага остановлено. В то же время, Силами обороны осуществляются контратакующие действия. Противник нанес 8 авиационных ударов в районах населенных пунктов Уды, Волчанск, Липцы, Графское и Веселое Харьковской области, - говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ проинформировали, что для усиления войск на Харьковское направление перемещены заблаговременно созданные резервы. В зависимости от развития обстановки, наращивание группировки будет продолжаться. Войска обеспечены необходимым количеством средств поражения.

Также отмечается, что с начала суток потери врага на Харьковском направлении составляют 97 человек, потери вооружения и военной техники - 8 единиц.

- На Купянском направлении наши воины отражают атаки в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Берестовое, Харьковской области; Стельмаховка, Андреевка Луганской области, где враг пытался улучшить тактическое положение. Состоялось 19 боевых столкновений в районах Синьковка, Ивановка, Берестовое, Стельмаховка, Новоигорьевка, Макеевка. На Лиманском направлении произошло одно боевое столкновение. На Северском направлении произошло 12 боевых столкновений в районах населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменское, Спорное, Выемка, Раздоловка, - говорится в сводке.

Кроме того, на Краматорском - произошло 27 боевых столкновений, на Покровском направлении произошло - 24, на Кураховском направлении - 5 боевых, Ореховском - 8.

- На Приднепровском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Состоялось 2 боевых столкновения в районе Крынки, 1 продолжается. В Черниговской и Сумской областях, противник сохраняет военное присутствие, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины, - заявили в Генштабе ВСУ.