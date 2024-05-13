закрыть
13 мая 2024, понедельник, 18:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске задержали директора мебельной компании

1
  • 13.05.2024, 17:25
  • 5,178
В Минске задержали директора мебельной компании
Павел Красуцкий

За участие в протестах.

Подконтрольные спецслужбам Telegram-каналы опубликовали «покаянное видео» директора мебельной компании из Минска.

На видео, которое заставили записать силовики, мужчина говорит, что в августе 2020 года он участвовал в митингах, использовал протестную символику, выходил на проезжую часть и делал фотографии.

«Медиазона» нашла страницу задержанного в социальных сетях, там он подписан как Павел Красуцкий.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ставки повышаются
Ставки повышаются Владимир Пастухов
Наши патроны всегда бьют в цель
Наши патроны всегда бьют в цель Ирина Халип
Путин готовит ядерный удар по Украине с территории Беларуси?
Путин готовит ядерный удар по Украине с территории Беларуси? Наталья Радина
Членство Беларуси в НАТО укрепит безопасность стран Балтии и Польши
Членство Беларуси в НАТО укрепит безопасность стран Балтии и Польши Луизе Лице-Тане