В Минске задержали директора мебельной компании

В Минске задержали директора мебельной компании1
- 13.05.2024, 17:25
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За участие в протестах.
Подконтрольные спецслужбам Telegram-каналы опубликовали «покаянное видео» директора мебельной компании из Минска.
На видео, которое заставили записать силовики, мужчина говорит, что в августе 2020 года он участвовал в митингах, использовал протестную символику, выходил на проезжую часть и делал фотографии.
«Медиазона» нашла страницу задержанного в социальных сетях, там он подписан как Павел Красуцкий.