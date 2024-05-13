В Минске задержали директора мебельной компании 1 13.05.2024, 17:25

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Павел Красуцкий

За участие в протестах.

Подконтрольные спецслужбам Telegram-каналы опубликовали «покаянное видео» директора мебельной компании из Минска.

На видео, которое заставили записать силовики, мужчина говорит, что в августе 2020 года он участвовал в митингах, использовал протестную символику, выходил на проезжую часть и делал фотографии.

«Медиазона» нашла страницу задержанного в социальных сетях, там он подписан как Павел Красуцкий.