ЕС окончательно одобрил продление «торгового безвиза» для Украины 13.05.2024, 17:51

На год.

Европейский союз окончательно одобрил «торговый безвиз» для Украины, который ранее был утвержден Европарламентом. Это означает, что беспошлинная и бесквотная торговля будет продлена еще на год, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

- Важная поддержка для украинскихпроизводителей, экспорта и экономики. Продолжаем интеграцию в ЕС в ускоренном темпе, – отметил глава украинского правительства.

В то же время на сайте Совета ЕС сообщается, что в понедельник, 13 мая, было принято решение о приостановлении импортных пошлин и квот на украинский экспорт в ЕС еще на год.

- Это восстановление еще раз подтверждает непоколебимую политическую и экономическую поддержку ЕС со стороны Украины после двух лет непровоцированной и неоправданной военной агрессии России и одновременно усиливает защиту фермеров ЕС в отношении определенных чувствительных сельскохозяйственных продуктов, – говорится в заявлении.

Автономные торговые мероприятия ЕС для Украины будут применяться с 6 июня 2024 года по 5 июня 2025 года и будут касаться длительной приостановки всех неуплаченных таможенных пошлин и квот.

Регламент также будет включать два защитных механизма для защиты рынка ЕС:

- усиленная версия существующего защитного механизма, который будет применяться на основе регулярного мониторинга, позволяя Комиссии применять любые меры при выполнении определенных условий;

- новый автоматический защитный механизм, обязывающий ЕК повторно ввести квоты, если импорт птицы, яиц, сахара, овса, кукурузы, круп и меда превышает среднее арифметическое объемов, импортируемых во второй половине 2021 года, в 2022 и 2023 годах.