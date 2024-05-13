«Путин искал возможность избавиться от Шойгу» 13.05.2024, 18:09

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Почему главой Минобороны РФ назначили экономиста?

Путин снял Сергея Шойгу с должности министра обороны РФ, переместив генерала на должность секретаря Совета безопасности вместо Николая Патрушева. Пост министра обороны РФ занял Андрей Белоусов — потомственный экономист, который не служил и никогда не имел дела с армией.

Cодиректор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, украинский военный эксперт Алексей Мельник в комментарии для сайта Charter97.org выразил мнение, что Шойгу выбрали в качестве «козла отпущения»:

— Отставка Шойгу готовилась очень давно, особенно после тех неудач, которые были на Купянском и Херсонском направлениях. Думаю, одной из функций Шойгу тогда была, не без высочайшего позволения, — козел отпущения. На него тогда вешали всех собак, образно говоря, за провалы. Это очень интенсивно разгонялось российскими военкорами, тут можно вспомнить и открытое выступление Пригожина, основной идеей его марша было снятие Шойгу с должности.

Путин прекрасно это понимал и искал возможность как-то от него избавиться, но при этом не послать сигнал другим лояльным руководителям, что он не смог защитить Шойгу. Сейчас же просто подошел очень удачный момент, чтобы Шойгу куда-то сместить, и Путин этим воспользовался.

Это смещение не стоит расценивать как понижение, это горизонталь. Может, с небольшим уклоном вниз. Но роль секретаря Совета безопасности уникальна тем, что от человека, который ее занимает, зависит, насколько он сможет воспользоваться этим постом. Здесь это не только сфера ответственности министерства обороны. Шойгу может иметь определенное влияние и на другие ведомства. Посмотрим, насколько он будет пытаться играть какую-то самостоятельную влиятельную роль.

— Андрей Белоусов — человек далекий от дел военных. Он больше связан с экономическим блоком. Что может означать его назначение?

— Называть Шойгу полноценным генералом было бы преувеличением. В полиции или других силовых структурах генерал — это больше специальное звание, а не воинское. Его можно называть генералом достаточно условно, потому что классического военного образования он не получал, такой карьеры, как у генералов вооруженных сил, у него за плечами не было, хотя у него есть все эти регалии.

Кстати, интересно будет посмотреть, присвоит ли Путин звание генерала Белоусову. Я бы не сказал, что это большой недостаток Белоусова. Скорее — преимущество. У него нет этой корпоративной этики. Это как раз такая классика демократических стран, когда на пост министра обороны не назначается действующий генерал, что обеспечивает эффективность управления, независимый контроль над силовым ведомством.

Для россиян плюс, что Белоусов — экономист. А для нас (украинцев - прим.) это может быть минус. Единственное, что сейчас не совсем понятно, что для него будет большим приоритетом. Или он будет выдерживать этот баланс между военной экономикой и экономической политикой государства, или же он будет защищать честь мундира, понимая, что на нем сейчас большая доля ответственности за дальнейший ход войны. Вопрос в том, будет ли он сейчас пытаться больше тянуть денег из экономики на нужды ВПК и ведение войны.