Жена не разрешила белорусу завести кошечку: ролик завирусился в Сети 13.05.2024, 18:16

На его защиту встал весь TikTok.

В TikTok завирусилось видео белоруса, который очень хочет завести кошечку, но дома ему не разрешают. Кто именно — то ли мать, то ли супруга (а может, сразу обе), — в ролике не уточняется. Зато мужчина нашел решение — теперь он тайно ходит на выставки кошек, пишет «Онлайнер».

«Просто посмотреть, пять минуточек хотя бы. Чтобы погладить их маленьких, потому что дома меня выгонят вместе с этими кошечками», — пожаловался белорус.

В комментариях люди требуют, чтобы мужчине все-таки позволили завести питомца: «Подписываем петицию за разрешение ему завести котика», «У меня новая мечта в жизни появилась: хочу увидеть то, как этот мужчина наконец завёл котика», «Вот честно, я даже ради кота развелась бы».

Отметился под роликом и аккаунт Aviasales Беларусь, объявив ультиматум:

«Либо ему разрешат взять котика, либо мы сделаем все билеты дорогими. Время пошло!»

Сейчас у видео уже 1 700 000 просмотров.