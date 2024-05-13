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В Индии во время пыльной бури гигантский рекламный щит упал на сотни людей

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  • 13.05.2024, 18:40
  • 3,672
В Индии во время пыльной бури гигантский рекламный щит упал на сотни людей

Видео.

В центральном районе Мумбаи в Индии из-за пылевой бури и сильного дождя обрушился рекламный щит, пишет News18. На данный момент известно минимум о четырех погибших и 64 раненых.

Людей, которые оказались под завалами, эвакуируют. На место прибыла группа Национальных сил реагирования на стихийные бедствия (NDRF).

После происшествия с обрушением рекламного щита заместитель главного министра штата Махараштра Девендра Фаднавис отменил общественное собрание и в ближайшее время он встретится с пострадавшими. Как рассказал политик в Х, началось расследование трагедии «на высоком уровне».

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